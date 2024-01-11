Balıkesir\'de 10 Kirpi Avlayan 6 Kişiye 42 Bin 462 TL Para Cezası

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 10 adet kirpiyi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Zeytinli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Akçay Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları esnada, kirpi avladıkları tespit ettikleri 6 kişiyi yakaladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verilmesi üzerine avlanma bölgesine giden ekiplerce 10 adet kirpi avladıkları tespit edilen 6 kişiye yasak avcılık nedeniyle toplam 42 bin 462 TL para cezası kesildi. - BALIKESİR
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