Balıkesir\'de 10 Yıl Hapis Cezalı Zanlı Yakalandı

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 10 yıldan fazla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıya yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Bandırma Ağır Ceza İlamat Masası tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, "Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Birlikte Yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR