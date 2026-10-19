Balıkesir'de 100 kilo bonzai üretecek ham madde ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir'de 100 kilo bonzai üretecek ham madde ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir\'de 100 kilo bonzai üretecek ham madde ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de 10 Ekim 2026'da düzenlenen operasyonda, yaklaşık 100 kilogram bonzai üretilebilecek 1 kilo 13 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yaklaşık 100 kilogram bonzai üretilebilecek 1 kilo 13 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda önemli miktarda sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

10 Ekim 2026 tarihinde il merkezinde gerçekleştirilen çalışmalarda, yaklaşık 100 kilogram bonzai elde edilebilecek 1 kilo 13 gram A.M.2201 sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, zehir tacirlerine fırsat vermemek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu TicaretiHamster CoinBalıkesir3. SayfaGüvenlikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
Fransa’daki olaylar hükümeti sarstı Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
Kız yurdunda tecavüz dehşeti Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu
İstanbul’daki konserde can vermişti Mesleği ortaya çıktı İstanbul'daki konserde can vermişti! Mesleği ortaya çıktı
17:21
Esenyurt Belediye Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı.
Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı.
16:36
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
16:11
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi Yürek yakan görüntüler
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler
14:49
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 17:25:09. #7.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de 100 kilo bonzai üretecek ham madde ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei