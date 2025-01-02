Balıkesir\'de 18 İnfaz Edilecek Şahıs Yakalandı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş denetimlerinde hapis cezası bulunan 18 yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş denetimlerinde; 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi, 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ve 17 yıl 9 ay cezası bulunan M.P. isimli şahıs olmak üzere 18 şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca ASAL yakalama kaydı bulunan 143 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 62 şahıs olmak üzere toplam 205 şahıs yakalandı. - BALIKESİR