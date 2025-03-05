Balıkesir\'de 18 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

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Balıkesir'in Havran ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda, Edremit Sulh Ceza Hakimliğince "Kasten Öldürme", Burhaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesince TCK 188, Burhaniye 2. Asliye Ceza Mahkemesince "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması", Edremit İlamat Bürosunca ise TCK 191 suçlarından aranan şahsın yerini tespit etti.

Adli makamlardan alınan izinle düzenlenen operasyonda şahsın saklandığı adreste yapılan aramada bir adet 7.65 mm tabanca, bir adet tüfek ve tüfeğe ait 27 adet dolu kartuş, 24.7 gram metamfetamin, 3.9 gram esrar, bir adet payp ve çeşitli tüfek parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine teslim edildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR