Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen ve 3 insan kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen ve 3 insan kaçakçısı yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 29 düzensiz göçmen ve onları yurt dışına çıkarmaya çalışan 3 insan kaçakçısı yakalandı. Yakalanan göçmenlerin arasında 7 Afganistan, 10 Filistin, 9 Yemen ve 3 Suriye uyruklu bulunuyor. İnsan kaçakçıları tutuklanırken, operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve araçlara da el konuldu.

28.06.2024 15:10
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan 2 ayrı operasyonda 29 düzensiz göçmen ve onları yurt dışın çıkarmaya çalışan 3 insan kaçakçısı kıs kıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdukları 1 otomobil ve 2 kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada araçlarda 7 Afganistan, 10 Filistin, 9 Yemen ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere 29 göçmeni yakaladı. Göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddia edilen 3 insan kaçakçısı ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 195 Lira, 400 ABD Doları ve göçmenleri taşımakta kullanılan 1 otomobil ile 2 kamyonete el konuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen ve 3 insan kaçakçısı yakalandı - Son Dakika

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