Balıkesir\'de 38 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı

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Balıkesir'de Yunanistan'a yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 38 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu bir kamyoneti durdurarak arama gerçekleştirdi. Bir kişi göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alan ekipler, Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen hakkında işlem yaptı. Ayrıca, operasyonda ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait bir şarjör, 8 adet dolu fişek, suç geliri olduğu değerlendirilen 37 bin lira ve 100 dolar ele geçirildi. - BALIKESİR