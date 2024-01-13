 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir'de 50 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de 50 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kesinleşmiş 50 yıl hapis cezası nedeniyle aranan İ.K, jandarma ekiplerince yakalandı. İ.K, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve fuhuşa teşvik etmek veya aracılık etmek suçlarından hakkında 14 yakalama kararı ile kesinleşmiş 50 Yıl 9 Ay hapis cezası bulunuyordu. Yakalanan İ.K. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Balıkesir\'de 50 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
13.01.2024 - 17:18,
Abone Ol

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kesinleşmiş 50 yıl hapis cezası nedeniyle aranan İ.K, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve fuhuşa teşvik etmek veya aracılık etmek suçlarından hakkında 14 yakalama kararı ile kesinleşmiş 50 Yıl 9 Ay hapis cezası bulunan İ.K. yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda yakalanan İ.K. adli işlemlerinin tamamlanmasın ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir, Jandarma, Edremit, JASAT, Tutuklama, Yakalama, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de 50 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika


18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30
AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü

Son Dakika
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30 AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:20 Bakan Özhaseki'den Kahramanmaraşlı şehidimizin ailesiyle ilgili açıklama: Kendi istekleriyle konteyneri depo olarak kullanıp çadırda kalıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 18:49:25. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de 50 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement