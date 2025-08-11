Balıkesir\'de 6,1 Büyüklüğünde Deprem: Samanlık Yıkıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremde bir samanlık yıkıldı, belediye hizmet binasının dış duvarlarının sıvalarında da dökülmeler meydana geldi.

Dün akşam 19.53'te meydana gelen depremde Hisarcık'a bağlı Hasanlar köyünde İsmail Gültekin'e ait kerpiçten yapılma eski samanlık yıkıldı. Hisarcık Belediyesi hizmet binasının dış cephesinin bazı bölümlerindeki sıvalarda da dökülmeler meydana geldi. - KÜTAHYA