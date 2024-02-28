Balıkesir'de 659 gram bonzai ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir'de 659 gram bonzai ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Balıkesir\'de 659 gram bonzai ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri Altıeylül ve Bandırma ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonda 659 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirirken, uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı. Operasyonda ayrıca sentetik ecza hap, skunk, esrar ve metamfetamin maddeleri de ele geçirildi.

28.02.2024 20:22  Güncelleme: 20:25
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Balıkesir'de polis ekipleri 2 ilçede gerçekleştirdikleri operasyonda 659 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirirken, uyuşturucu taciri yapan 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimince geçtiğimiz gün ve bugün Balıkesir'in Altıeylül ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda; 560 sentetik ecza hap, 659 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 3.4 gram skunk maddesi, 1.46 gram esrar maddesi, 0.27 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan yapılan işlemin ardından tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de 659 gram bonzai ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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