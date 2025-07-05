Balıkesir\'de Alkol Satışına Dev Ceza!

Balıkesir'de alkol satışının yasak olduğu saatlerde satış yaptığı tespit edilen ve suçüstü yapılan şahsa bir milyon 200 bin TL'lik ceza kesildi. Araçta yakalanan tüm alkollere ise el koyuldu.

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerini tarafından bir şahsın alkollü içkilerin satışının yasak olduğu saat 22.00'dan sonra kamuya açık sosyal aktivite alanlarında veya muhtelif yerlerde bulunan şahısların, cep telefonu ile verdikleri alkollü içki siparişini attıkları konuma götürüp fahiş fiyata satıp ayrıca servis ücreti ile birlikte nakit olarak aldığını tespit etti. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde geçtiğimiz gün gece yarısında telefon ile sipariş veren 4 kişiye, alkollü içkileri satış yaparken suçüstü yakalandı. Siparişleri götürdüğü araç içerisinde yapılan aramada; muhtelif markalarda toplam: 163 kutu bira, 40 adet viski, votka, tekila, şarap ve cin türü içkiler, müşteriden sipariş almak için kullandığı 2 cep telefonuna el konuldu.

Bu yöntemle satış yapan bir şahıs hakkında 4733 sayılı Kanuna muhalefet telefonla sipariş yöntemi kullanarak alkollü içki satışı yapmak suçundan toplam bir milyon 205 bin 296 TL idari para cezası kesildi. - BALIKESİR