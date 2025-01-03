Balıkesir'de Apartmanda Çıkan Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'de ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi Körfez Caddesi üzerindeki Gürpetek Sitesi F2 Blok'ta saat 12.16 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, 12.23'te olay yerine ulaştı ve yangına müdahale etti.

4 katlı binanın 2. katında başlayan yangında, Zahide Demirel hayatını kaybetti. Yangına 3 araç ve 11 personelle müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.