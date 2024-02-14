Balıkesir'de Arama Kaydı Bulunan 7 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Arama Kaydı Bulunan 7 Şahıs Yakalandı

Balıkesir\'de Arama Kaydı Bulunan 7 Şahıs Yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, şüpheli araç ve şahıslara yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalarda arama kaydı bulunan 7 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denetimlerde bir ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği ve 31 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

14.02.2024 11:13
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Balıkesir'de polis ekipleri, şüpheli araç ve şahıslara yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalarda arama kaydı bulunan 7 şahsı yakaladı. Yakalan şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri geçtiğimiz gün il genelinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde bin 182 şahıs sorgusu yapılırken, arama kaydı bulunan 7 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan denetimde bir ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği ve 31 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ayrıca Asayiş Şube ekipleri kesici aletle yaralama olayından 2 ve yağma olayından bir şüpheliyi yakalayarak gerekli adli işlem gerçekleştirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Arama Kaydı Bulunan 7 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Arama Kaydı Bulunan 7 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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