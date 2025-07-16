Balıkesir'in Gönen ilçesi Saraçlar Mahallesi kırsalında meydana gelen arazi yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, çıkan yangına 3 Gönen itfaiye aracı, 1 Manyas İtfaiye aracı, 1 Orman İşletme aracı, 1 BASKİ tankeri ve 1 Gönen Belediyesi tankeriyle müdahale edildi. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, tamamen söndürüldüğü bildirildi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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