Balıkesir'de Arazi Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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Balıkesir'de Arazi Yangını Söndürüldü

Balıkesir\'de Arazi Yangını Söndürüldü
16.06.2026 20:28
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Altıeylül'de çıkan yangın, rüzgarla büyüyerek söndürüldü. Anız yakımı nedeni iddia ediliyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan arazi yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Altıeylül'e bağlı Pamukçu kırsal mahallesi yakınlarında çıkan ve rüzgarın etkisi ile hızlı şekilde büyüyen arazi yangını karadan ve havadan müdahale ile söndürüldü. Orman ve itfaiye ekiplerinin özverili çalışması ile söndürülen yangının bir vatandaşın anız yakması sonucu çıktığı iddia edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Altıeylül, Balıkesir, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de Arazi Yangını Söndürüldü - Son Dakika

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