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Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Uygulaması: 10 Şahıs Gözaltına Alındı, 181 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Uygulaması: 10 Şahıs Gözaltına Alındı, 181 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Balıkesir'de yapılan asayiş ve trafik huzur uygulamasında aranan 10 şahıs gözaltına alınırken, bin 166 araç denetlenerek 75 araç sürücüsüne 181 bin TL idari para cezası uygulandı ve 23 araç trafikten men edildi.

Balıkesir\'de Asayiş ve Trafik Uygulaması: 10 Şahıs Gözaltına Alındı, 181 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı
15.01.2024 - 16:30,  Güncelleme: 16:31
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Balıkesir'de asayiş ve trafik ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs gözaltına alırken, trafik uygulamasında da bin 166 araç denetlenirken, 75 araç sürücüsüne 181 bin TL. idari para cezası uygulandı ve 23 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü "milli güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine" yönelik olarak umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, açık alkol satış ve sunum yapan tüm içkili yerler, dernek ve kurum lokalleri, sosyal tesisler, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun yerleri ve mahalle, cadde, sokak, park ve meydanlar ile yoğun olan farklı trafik noktalarda olmak üzere merkez ve tüm ilçelerinde 93 ekip 247 personelin katılımıyla il genelinde yapılan asayiş ve trafik huzur uygulamasında, asayiş yönünden 2 bin 359 şahıs sorgulanmış; çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2 adet "ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1,52 gram metamfatamin, 0,91 gram esrar, 1,20 gram kenevir tohumu, 12 adet sentetik ecza hapı" ele geçirildi.

Trafik yönünden yapılan denetimlerde bin 166 araç denetlenerek, 75 araç sürücüsüne 181 bin 51 TL idari para cezası uygulanırken 23 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Uygulaması: 10 Şahıs Gözaltına Alındı, 181 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Uygulaması: 10 Şahıs Gözaltına Alındı, 181 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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