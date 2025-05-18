Balıkesir\'de Askeri Personele Yangın Söndürme Eğitimi

Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görevli 341 askeri personele yangına ilk müdahale eğitimi verildi. Askeri itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yangın ekiplerinin de katıldığı eğitimde ortak yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluş personeli için düzenlediği eğitim programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevlileri tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki 341 askeri personele yangın söndürme eğitimi verildi. Yangın ekipmanlarının tanıtıldığı eğitimlerde ilk yangın anında doğru müdahale yöntemleri, orman yangınları ve mesken yangınlarında yapılması gerekenler anlatıldı.

Ortak tatbikat

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki teorik eğitimlerin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yangın ekibi ve Askeri İtfaiye Ekip Komutanlığı ortak tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta gerçek bir yangın sahnesi canlandırılarak doğru müdahalenin önemi anlatıldı. Askeri personel, tatbikat sırasında yangın söndürme tekniklerini birebir deneyimleyerek öğrendi. Kurum içi güvenliği artıran eğitimler sayesinde eğitimlere katılan personel, sahada karşılaştığı acil durumlara daha bilinçli, hazırlıklı ve hızlı müdahale edebilecek. - BALIKESİR