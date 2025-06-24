Balıkesir'in Susurluk ile Bandırma ilçeleri arasındaki kara yolunda yol kenarında bulunan bir buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın tespiti için çalışma başlatıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Buğday Tarlasında Yangın - Son Dakika
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