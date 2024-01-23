 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir'de Çalınan 27 Küçükbaş Hayvan Operasyonla Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de Çalınan 27 Küçükbaş Hayvan Operasyonla Bulundu

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çalınan 27 küçükbaş hayvanın izini süren jandarma ekipleri, hayvanların satılmak üzere olduğu yerde operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Balıkesir\'de Çalınan 27 Küçükbaş Hayvan Operasyonla Bulundu
23.01.2024 - 10:48,  Güncelleme: 10:52
Abone Ol

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde hayvan ağılından çalınan 27 küçükbaş hayvanın izini süren jandarma ekipleri, çalınan hayvanlar Dereçiflik kırsal mahallesinde 138 bin lira karşılığında satılmak üzereyken operasyon düzenledi. Jandarma, hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Savaştepe'nin Aşağıdanişment Mahallesi'nde ikamet eden C.Ç. isimli kişiye ait hayvan ağılından 20 koyun, 6 kuzu, 1 koç olmak üzere toplam 27 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı alınması üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca özel bir ekip kurularak araştırmalara başlanıldı. Bölgede 7 kilometrelik alanda yapılan takipler sonucunda S.Ş. ve T.C. isimli şahısların, hayvanları çalarak kendilerine ait Dereçiftlik Mahallesi'ndeki hayvan ağılına koydukları ve 138 bin TL karşılığında A.G. ve G.B.'ye satmak üzere oldukları tespit edildi. Yapılan operasyon sonucu şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan 27 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir, Jandarma, Hırsızlık, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Çalınan 27 Küçükbaş Hayvan Operasyonla Bulundu - Son Dakika


22:39
Yok artık Umut! Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler 'Keşke gitmeseydi' diyor Yok artık Umut! Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler "Keşke gitmeseydi" diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor

Son Dakika
22:39 Yok artık Umut! Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler "Keşke gitmeseydi" diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:46:01. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Çalınan 27 Küçükbaş Hayvan Operasyonla Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement