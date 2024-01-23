Balıkesir\'de Çalınan 27 Küçükbaş Hayvan Operasyonla Bulundu

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde hayvan ağılından çalınan 27 küçükbaş hayvanın izini süren jandarma ekipleri, çalınan hayvanlar Dereçiflik kırsal mahallesinde 138 bin lira karşılığında satılmak üzereyken operasyon düzenledi. Jandarma, hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Savaştepe'nin Aşağıdanişment Mahallesi'nde ikamet eden C.Ç. isimli kişiye ait hayvan ağılından 20 koyun, 6 kuzu, 1 koç olmak üzere toplam 27 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı alınması üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca özel bir ekip kurularak araştırmalara başlanıldı. Bölgede 7 kilometrelik alanda yapılan takipler sonucunda S.Ş. ve T.C. isimli şahısların, hayvanları çalarak kendilerine ait Dereçiftlik Mahallesi'ndeki hayvan ağılına koydukları ve 138 bin TL karşılığında A.G. ve G.B.'ye satmak üzere oldukları tespit edildi. Yapılan operasyon sonucu şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan 27 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR