Balıkesir\'de Çift Taraflı Trafik Kazası: İki Yaralı

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Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi Yolu üzeri, TOMA Deresi Mevkii'nde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çift taraflı trafik kazasına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek Grup Amirliği İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Kazada, 10 DN 2487 plakalı araçta sıkışan G.F., ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Diğer araçta bulunan 34 CPS 700 plakalı araç sürücüsü C.K., çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı ve sağlık ekipleri tarafından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR