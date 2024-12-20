Balıkesir\'de Eş Zamanlı Operasyon: 45 Şahıs Yakalandı

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Balıkesir'de polis ekipleri aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 45 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan hapis cezası bulunan 16 şahıs tutuklandı.

Balıkesir Valiliği koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz gün 07.00 - 20: 00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 90 ekip ve 294 personel ile birlikte operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar sonucunda ise; 10-20 yıl hapis cezası olan 5 şahıs, 05-10 yıl hapis cezası olan 3 şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 8 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 29 şahıs olmak üzere toplam 45 aranan şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 16'sı tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BALIKESİR