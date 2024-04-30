Balıkesir'de Evde Esrar Yetiştiren Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de Evde Esrar Yetiştiren Şahıs Gözaltına Alındı

Balıkesir\'de Evde Esrar Yetiştiren Şahıs Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılan operasyon sonucu evinde esrar yetiştirdiği tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bahçede gizlenmiş vaziyette 50 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma devam ediyor.

30.04.2024 00:55
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde evinde esrar yetiştirdiği tespit edilen bir şahıs, yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar doğrultusunda Atatürk Mahallesi, Çevreyolu Caddesi'nde bahçeli müstakil bir ikamette E.H. isimli bir şahsın esrar yetiştirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince bahse konu adrese yapılan operasyonda ikametin bahçe kısmında gizlenmiş vaziyette pet bardaklara ekilmiş 50 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyon sonucu yakalanan E.H. isimli şahıs ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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