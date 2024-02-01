Balıkesir\'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile İlişkili 4 Kişi Yakalandı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ilişkisi bulunduğu tespit edilen 4 kişi yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütleri ile irtibatlı olan şahısların faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbarati çalışmalar neticesinde Balıkesir'in İvrindi İlçesi Kayapa kırsal mahallesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatı olan 4 şüpheli tespit etti. Jandarma ekipleri geçtiğimiz gün şahısların ikamet adreslerine gerçekleştirdiği operasyon ile 4 şüpheliyi göz altına aldı. Ekipler adreste yaptıkları aramalarda, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el koyarak adli işlemler başlattı. - BALIKESİR