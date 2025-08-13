Balıkesir\'de Gece Saatlerinde Yangın Çıktı, Hızla Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Gömeç ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde gece saatlerinde otluk alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın ekiplerin çalışması ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç ve Burhaniye İtfaiye Grup Amirliklerine bağlı 4 ekip müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Zeytinlik alanlara sıçramadan dar bir alana zarar veren yangın söndürüldü. - BALIKESİR
