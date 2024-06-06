Balıkesir'de Havran'daki orman yangınına havadan müdahale

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Balıkesir'de orman yangını

Havran'daki orman yangınına 2 uçak ve 1 helikopter ile havadan müdahale ediliyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde tarım arazisinde çıkan orman yangını ekipleri yoğun bir müdahalesi ile söndürülmeye çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Havran İlçesi Eğmir Mahallesinde saat 14.45'te çıkan orman yangınına ilk müdahale 14.52'de yapıldı. Yangın söndürme çalışmalarına havadan 1 helikopter, 2 uçak; karadan ise 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 54 personel ile etkin bir şekilde devam ediliyor. Ekipler yanını kontrol altına almaya çalışıyor.