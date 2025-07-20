Balıkesir\'de Hurdalık Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Gömeç ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde çıkan hurdalık yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde bulunan hurdalık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 6 itfaiye aracı, BASKİ'ye ait 2 su ikmal aracı, İlçe Hizmetleri'nden 1 su ikmal aracı, Ayvalık Belediyesi'ne ait 1 su ikmal aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 arazöz olmak üzere toplam 11 araçla müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR