Balıkesir'de incir hırsızları bekçileri ezerek kaçtı - Son Dakika
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Balıkesir'de incir hırsızları bekçileri ezerek kaçtı

Balıkesir\'de incir hırsızları bekçileri ezerek kaçtı

Balıkesir'in Havran ilçesinde incir bahçelerinde yaşanan hırsızlık olayları sonrasında bekçilerin üzerine araçlarını sürerek kaçan hırsızlar, dron kamerasına yansıdı. Jandarma ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

13.08.2024 09:30
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Balıkesir'in Havran ilçesinde son günlerde özellikle incir bahçelerinde yaşanan hırsızlık olayları sonrasında Çifti Malları Koruma bekçileri bölgede kontrol noktaları oluşturdu. Dron destekli denetimlerde ise hırsızlar kontrol notasında "Dur" ihtarı yapan bekçilerin üzerine araçlarını sürerek görevlileri ezmek istedi. Zanlılar motosikletin üzerinden geçerek olay yerinden kaçtılar. O anlar ise kameraya yansıdı.

Havran Çiftçi Koruma Malları Başkanlığı'na bağlı ekipler hırsızlara karşı Havran Ovası'nda denetimlerini yoğunlaştırdı. Havada dron ile tüm muhtemel olayları an be an takip eden bekçiler devriye atarak hırsızlara göz açtırmıyor. Bekçiler tarafından ova içerisinde oluşturulan kontrol noktasında "Dur" ihtarına uymayan bahçe hırsızları, aracı durdurmak isteyen bekçilerin üzerine aracı sürdü. Kaçan araç; bekçilerin kullandığı bir motorun da üzerinden geçerek kaçtı. Bu hareketli saniyeler ise denetimde kullanılan dron kamerasına yansıdı. Bekçiler araç plakası ve hırsızların bilgisini Havran Jandarma Komutanlığı'na iletti. Jandarma ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de incir hırsızları bekçileri ezerek kaçtı - Son Dakika

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