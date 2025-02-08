Balıkesir'de işçi servisi kaza yaptı: 4 yaralı
Gönen'de içinde 18 işçinin bulunduğu servis yoldan çıkarak refüje çarptı
BALIKESİR - Balıkesir'de rüzgar enerjisi parçaları üreten bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis kaza yaptı. Minibüste bulunan 18 işçiden 4'ü yaralanırken, facia ucuz atlatıldı.
Gönen ilçesi Buğdaylı mevkiinde meydana gelen servis kazasında 4 işçi yaralandı. Gönen'de faaliyet gösteren rüzgar enerjisi parçaları üreten bir firmaya ait 10 S 10058 servis 18 işçi ile birlikte Buğdaylı mevkinden geçerken yağışın da etkisi ile yoldan çıkarak orta refüje çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edilirken, yaralılar Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de İşçi Servisi Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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