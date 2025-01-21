Balıkesir'de İtfaiyeye Geçiş Vermeyen Sürücüye Ceza - Son Dakika
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Balıkesir'de İtfaiyeye Geçiş Vermeyen Sürücüye Ceza

Balıkesir\'de İtfaiyeye Geçiş Vermeyen Sürücüye Ceza

Balıkesir'de itfaiye ekibinin kaza yerine ulaşımını engelleyen sürücüye 993 TL ceza uygulandı. O anlar itfaiye kamerası ile kaydedildi.

21.01.2025 09:14  Güncelleme: 09:17
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Balıkesir'de 5 yaralının bulunduğu kaza ihbarına giden itfaiyeyi sol şeritten ayrılmayıp yavaşlatan sürücüye 993 TL cezai işlem uygulandı.

O anlar ise saniye saniye itfaiye kamerası ile kaydedildi.

Bandırma ilçesinde aldığı bir ihbar üzerine yola çıkan itfaiye aracı sol şerit engeli ile karşılaştı. Bandırma- Bursa kara yolunda meydana gelen bir kazaya giden itfaiye ekibi tüm uyarılara rağmen sol şeritten ayrılmayan bir araç tarafından yavaşlatıldı. Sağ şeride geçmeyen ve yolunda seyreden araç tepki toplarken, itfaiye ekipleri ise boş bulduğu anda sağ şeride geçerek olay yerine ulaştı. 5 yaralıyı sıkıştıkları araçtan çıkaran itfaiye çalışanları, yaşadıkları olay sonrasında engel oluşturan araç için şikayetçi olunca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis birimlerine aracı rapor etti. Araca 'Geçiş üstünlüğü olan araca yol vermeme' maddesine istinaden 993 TL cezai işlem uygulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de İtfaiyeye Geçiş Vermeyen Sürücüye Ceza - Son Dakika

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