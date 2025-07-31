Balıkesir\'de Kaçak Alkol ve Gözlük Operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ve Edremit ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda kaçak etil alkol ve gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Bandırma ve Edremit ilçelerinde yürütülen iki ayrı operasyonda toplam 80 litre etil alkol ile 419 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi.

Yaklaşık piyasa değeri 1 milyon 300 bin Türk Lirası olan ürünlere el konulurken, operasyonlarla bağlantılı olarak E.Ç. ve A.N. isimli iki şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. - BALIKESİR