Balıkesir'de kamyon şarampole yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Balıkesir'de kamyon şarampole yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir\'de kamyon şarampole yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Karesi ilçesinde şehir merkezine doğru seyir halinde olan mıcır yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada kamyon içerisinde bulunan M.Ç. (21) ve H.A. (61) hayatını kaybetti. Olay yerindeki evde ise ufak çaplı hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

28.02.2024 20:41  Güncelleme: 20:43
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Balıkesir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole yuvarlandı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karesi ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde şehir merkezine doğru seyir halinde olan mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonda bulunan M.Ç. (21) ve H.A. (61) olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan, kamyonun yuvarlandığı bölgede bulunan evde ise ufak çaplı hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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