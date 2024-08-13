Balıkesir\'de kaybolan kadın kendi isteğiyle saklandı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolduğu bildirilen Öznur Sarıoğlu (41) bulundu. Sarıoğlu'nun kişisel sorunları nedeniyle kendi isteğiyle saklandığı ortaya çıktı.

Gönen'e bağlı Kumköy Mahallesi'nde, 7 Ağustos 2024 tarihinde kayıp olduğu bildirilen Öznur Sarıoğlu (41), dört günlük arama çalışmalarının ardından bulundu. Jandarma, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yaklaşık 120 kişilik bir ekip tarafından yürütülen aramalarda, ilk etapta sonuç alınamamıştı. 12 Ağustos günü sivil jandarma personelinin yaptığı araştırma sırasında, daha önce arama yapılan bölgede kayıp kadının görüldüğü bilgisi alındı. Bu bilgi üzerine ekipler, Sarıoğlu'nu Kumköy Mahallesi'ne giriş yolu üzerinde buldu.

Yapılan sağlık kontrollerinde, Sarıoğlu'nun herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edildi. Öznur Sarıoğlu'nun, yaşadığı kişisel sorunlar nedeniyle ormanlık alana saklandığı, arama faaliyetlerini gördüğü halde kendi isteğiyle geri dönmeyi tercih etmediği öğrenildi. - BALIKESİR