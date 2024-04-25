Balıkesir'de kayıp ekonomistin kemikleri bulundu - Son Dakika
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Balıkesir'de kayıp ekonomistin kemikleri bulundu

Balıkesir\'de kayıp ekonomistin kemikleri bulundu

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'e (83) ait olduğu iddia edilen kemiklerin bulunmasının ardından yürütülen çalışmalar ara verildi. Jandarma ekipleri, ormanlık alanda yaptıkları aramalarda farklı bir iz bulamadı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda incelenen kemiklerin ileri teşhisi devam ediyor. Berzeg'in kızlarından alınan DNA örnekleri ile karşılaştırılacak. Diğer kızı Amerika'dan Türkiye'ye gelmek için yola çıktı. Jandarma, arama çalışmalarına devam edecek.

25.04.2024 18:48  Güncelleme: 18:50
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Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'e (83) ait olduğu iddia edilen kemiklerin bulunmasının ardından yürütülen çalışmalar ara verildi.

Sabah saatlerinde kadavra köpekleri tarafından ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, farklı bir ize rastlamadı. Dün, ünlü ekonomiste ait olduğu düşünülen dere yatağında bulunan kemikler ise ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu da incelenmeye devam ediyor.

Dere yatağında bulunan kemiklerden alınan DNA örnekleri, Berzeg'in İngiltere'de yaşadığı öğrenilen kızı Nisa Berzeg'ten alınacak DNA örnekleri ile karşılaştırılacak. Dün öğle saatlerinde Türkiye'ye gelen Nisa Berzeg, DNA eşleşmesi için kan örnekleri verdi.

Öte yandan Berzeg'in diğer kızı Sibel Berzeg'in de Amerika'da yaşadığı ve haberi alır almaz Türkiye'ye gelmek için yola çıktığı öğrenildi.

Berzeg'in yaşadığı köyde sessizlik hakim olurken, jandarmanın bugünlük ara verdiği arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de kayıp ekonomistin kemikleri bulundu - Son Dakika

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