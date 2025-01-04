Balıkesir'de Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Balıkesir'de Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir\'de Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kepsut'ta kazada ölen Zeki Bulcak ve Ramazan Kabakoğlu cenazeleri için uğurlandı.

04.01.2025 15:35
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Balıkesir'de kazada hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlanıyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Zeki Bulcak (66) öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanırken, yine kazada vefat eden Ramazan Kabakoğlu (63) ise evinin önünde alınan helalliğin ardından ikindi namazı ile toprağa verilecek.

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Hotaşlar Mahallesi yol ayrımında dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, Balıkesir- Dursunbey seferini yapan Cemal Demir idaresindeki 10 VZ 975 plakalı yolcu midibüsü, Enes Kabakoğlu (23) yönetimindeki 10 F 4728 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Otomobilde bulunan Ramazan Kabakoğlu ile Zeki Bulcak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Midibüste bulunan 19 yolcu ve 2 araç sürücüsü ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kazada yaşamını yitiren Zeki Bulcak cenaze namazı Hasan Basri Çantay camiinde kılındı. Bulcak, öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze namazının ardından Başçeşme mezarlığına defnedildi.

Kazada hayatına kaybeden Ramazan Kabakoğlu'nun cenazesi Balıkesir'de oturduğu evin önünden helallik alınmasının ardından memleketi Bigadiç ilçesine gönderildi. Kabakoğlu, Bigadiç'e bağlı kırsal Çömlekçi mahallesinde bugün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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