Balıkesir'de kurye cinayeti davasında azmettirici beraat etti

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Balıkesir'de üniversite öğrencisiyken kuryelik yapan Ata Emre Akman'ın götürdüğü bir sipariş sonrasında hunharca bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava Balıkesir 1. Ağır Mahkemesi'nde karara bağlandı. 2. kez görülen davada mahkeme cinayeti işleyen 17 yaşındaki E.Ö.'ye 24 yıl hapis cezası, azmettirici olarak yargılanan baba O.Ö.'ye ise beraat kararı verdi. Mahkeme sonunda Avukat İbrahim Erenci, karara "Azmettirici için yazı belge mi istiyorlar" sözleri ile tepki gösterirken, anne Zuhal Akman ise, "Azmettiriciye verilen bu ceza, suçluyu övmektir" dedi.

Balıkesir'de bıçaklanarak öldürülen Ata Emre Akman'ın cinayet davasında karar açıklandı. Şüpheli 17 yaşındaki E.Ö. 24 yıl hapis cezası verilirken, oğlunu azmettirdiği iddia edilen O.Ö. için ise mahkeme beraat verdi. Dava sonunda Akman Ailesi tepkilerini dile getirdi. Ailenin Avukatı İbrahim Erenci, "Öfke ve hamasetle konuşmuyorum. Bu kararı asla kabul etmiyoruz. Bu dava için gidilmesi gereken yerlere aile ile birlikte gideceğiz. Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Adalet Komisyonu Başkanlığı ve gerekirse AİHM'e gideceğiz. Evden çıkıyorsunuz, oturup bir bardak çay bile içmeyeceğiniz birisi gelip sizi 25 bıçak darbesi ile öldürüyor. Buna azmettirildiği açık bir baba var. Katile 24 yıl ceza veriliyor. Baba beraat ediyor. Hukuki bilgim ile konuşuyorum. Bu karar da istinafta 24 yıl verilemez diyerek bozulup gönderilecek. Mahkeme heyeti azmettirme konusunda 11 tanık dinledi. Hepsi aynı cümleleri kullandı. 'Ben mermi gibi bir çocuk yetiştirdim. O evin önünde öyle bir olay yapacağım ki tüm Balıkesir konuşacak' dediğini tanıklar belirtmiş olmasına rağmen nasıl bir delil isteniyor. Eldeki mevcut delillere göre azmettirmenin sübut kazandığını düşünüyoruz" dedi.

Ata Emre Akman'ın babası Erol Akman ise tepkilerini dile getirdi. Akman, "Azmettirmek için neyin gösterilmesi gerektiğini ben anlamadım. Cezaevine girinceye kadar 60 suç kaydı olan, 61 kaydı ile cezaevinde olan kişi, ne hikmetse tüm suçlarını cezaevine girmeden işliyor. Tüm suçlar o cezaevindeyken işleniyor. Her dışarıda olduğu, izinli olduğu, pandemi de 3 ay dışarıda olduğu sürede 4 suç kaydı var. Kendisi de dışarıda olduğu halde suçları ya babası ya oğlu işlemiş" dedi.

"Ceza infaz yasaları değişmeli'

Mahkeme çıkışı konuşan anne Zuhal Akman, "Mahkeme heyetine teşekkür ediyorum. Ceza infaz yasaları derhal değişmeli. Burada anayasal bir suç işleniyor. Suç cinayet. Azmettiriciye verilen bu ceza da suçluyu övmektir. Bu sadece insanlara karşı değil, insanlığa karşı işlenen suçtur. Can almak suçtur, katillik suçtur. Ata her yerde. Ata'yı daha çok göreceksiniz" dedi.

Öte yandan, davada beraat alan baba O.Ö.'nün ise başka bir suçtan cezaevinde bulunuyor. - BALIKESİR