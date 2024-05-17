Balıkesir'de motokurye cinayetinde tutuklu sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Balıkesir'de motokurye cinayetinde tutuklu sayısı 2'ye yükseldi

Balıkesir\'de motokurye cinayetinde tutuklu sayısı 2\'ye yükseldi

Balıkesir'de motokurye olarak çalışırken bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Katil zanlısı E.Ö.'nün babası O.Ö. de tutuklandı. Akman'ı bıçaklayarak öldüren E.Ö. tutuklu sayısını 2'ye çıkardı.

17.05.2024 15:44
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Balıkesir'de motokurye olarak çalışırken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman olayında yeni bir gelişme yaşandı. Akman'ı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı E.Ö.'nün babası O.Ö. de tutuklandı.

Balıkesir'de üniversite öğrenimi görürken motokuryelik yaparak harçlığını çıkaran Ata Emre Akman cinayetinde tutuklu sayısı 2'ye yükseldi. Katil zanlısı olarak yakalanan E.Ö.'nün babası O.Ö. de olayla ilgili gözaltına alındı. SEGBİS sistemi ile ifadesi alınan O.Ö. tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de motokurye cinayetinde tutuklu sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

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