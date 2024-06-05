Balıkesir'de Narkotik Operasyonları: İki İlçede Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de Narkotik Operasyonları: İki İlçede Uyuşturucu Ele Geçirildi

Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde yapılan operasyonlarda toplamda 505 adet sentetik ecza hap, 5 adet ecstasy hap, 0.32 gram kokain, 564 adet sentetik ecza hap, 16.03 gram metamfetamin maddesi ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Ş.G., M.Z., B.S. ve S.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

05.06.2024 10:34
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Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri iki ayrı operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmada Edremit ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan arama sonucu; 505 adet sentetik ecza hap, 5 adet ecstasy hap, 0.32 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan Ş.G., M.Z. gözaltına alındı.

Öte yandan, Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli şahısların aracında ve üzerlerinde yapılan aramalarda ; 564 adet sentetik ecza hap, 16,03 gram metamfetamin maddesi 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Konuyla ilgili B.S., S.Y. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlemlere başlanıldı, şüpheliler gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Narkotik Operasyonları: İki İlçede Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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