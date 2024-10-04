Balıkesir'de Narkotik Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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Balıkesir'de Narkotik Operasyonu: 6 Tutuklama

Balıkesir\'de Narkotik Operasyonu: 6 Tutuklama

Balıkesir'de narkotik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, 6 kişi tutuklandı.

04.10.2024 11:27
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Balıkesir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde 8 şüpheli şahsa yapılan operasyon sonu adli makamlara sevk edilen 6 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonda 586 sentetik ecza hapı, metamfetamin, cam aparat ve uçtan elde edildiği düşünülen 34 bin lira ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı yaptıkları operasyonda 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, 586 adet sentetik ecza hap, Satışa hazır 11 parça halinde 8,46 gram metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 2,29 gram Sentetik Kannabinoid, 7 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, 2 adet Hassas Terazi ve Suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin para ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Narkotik Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika

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