Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube tarafından yapılan operasyonda, Edremit ve Bandırma ilçelerinde durdurulan şahısların üst aramalarında 59,41 gr Metamfetamin, 1,21 gr Bonzai ve 112 adet Sentetik Ecza Hap ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı ve tahkikat başlatıldı.

12.06.2024 09:50
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ve Bandırma ilçelerinde Balıkesir İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bandırma ve Edremit Narkotik Büro Amirliklerince yürütülen çalışmalarda, durumundan şüphelenilerek durdurulan S.Ç. ve İ.S isimli şahısların yapılan üst aramalarında, 59,41 gr Metamfetamin, 1,21 gr Bonzai, 112 adet Sentetik Ecza Hap ele geçirildi. S.Ç. ve İ.S. hakkında tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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