Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ve Bandırma ilçelerinde Balıkesir İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bandırma ve Edremit Narkotik Büro Amirliklerince yürütülen çalışmalarda, durumundan şüphelenilerek durdurulan S.Ç. ve İ.S isimli şahısların yapılan üst aramalarında, 59,41 gr Metamfetamin, 1,21 gr Bonzai, 112 adet Sentetik Ecza Hap ele geçirildi. S.Ç. ve İ.S. hakkında tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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