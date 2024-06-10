Balıkesir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Ovabayındır kırsal bölgesi yakınlarında orman yangını başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Edinilen bilgiye göre, Altıeylül ilçesinde bağlı Ovabayındır kırsal mahallesi yakınlarında orman yangını başladı. Yangına 12 orman yangın aracı, 2 helikopter, 4 uçak ile müdahale ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de karadan destek verdi.

Yangına müdahale sürüyor. - BALIKESİR