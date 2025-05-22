Balıkesir'de Orman Yangınlarına Karşı Yeni Yasaklar Getirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de Orman Yangınlarına Karşı Yeni Yasaklar Getirildi

22.05.2025 11:38
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Balıkesir Valiliği, artan orman yangınları riski nedeniyle 15 Haziran 2025'ten itibaren ormanlık alanlara giriş yasağı getirdi. Bu karar, ateşli piknik yapılabilecek alanları da kapsıyor.

-Ülkenin dört bir köşesinde orman yangınlarının artması ve önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının artacağını değerlendiren Balıkesir Valiliği, ormanlık alanların kullanımına yönelik bir dizi karar aldı. Valilik tarafından alınan kararda 15 Haziran ila 30 Eylül 2025 tarihinden geçerli olmak üzere piknik ve mesire alanları haricinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Valilik ayrıca yangın sezonu boyunca ateşli piknik yapılabilecek yerleri de açıkladı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan basın açıklamasında "Balıkesir İli genelinde, 2025 yılı haziran ayından itibaren hava sıcaklıklarının yüksek olacağı ve olağanüstü hava hallerinin yaşanacağı öngörülmekte olup orman yangın riskinin yüksek olduğu 15 Haziran - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında iş bu "2025/1 sayılı Balıkesir İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararının 39. maddesinde belirtilen mangal/semaver/ateş yakılabilecek mesire alanları, orman parkları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanları ile 40. maddesinde belirten yerler dışında kalan tüm ormanlara girişler, 6831 sayılı Orman Kanunun 74. maddesi uyarınca yasaklanmıştır. Orman yangını çıkma ihtimalinin devam etmesi durumunda ormanlara giriş yasağının süresi, Orman Bölge Müdürlüğü'nün önerisi ile Valiliğimiz tarafından ek karar alınarak yasaklanacaktır. Yangın sezonu boyunca mangal/semaver/ateş yakılabilecek mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının isimleri ve mevkileri aşağıda belirtilmiştir. Bunların haricindeki tüm ormanlık alanlarda piknik ve konaklama yapmak ile mangal/semaver ve benzeri amaçlarla ateş yakmak kesinlikle yasaktır. Kaymakamlıklarca, Belediye, Muhtarlık, Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gereği yapılacaktır. (6831 sayılı Orman Kanunu'nun 76. maddesi gereği; ateşli piknik yapılacak yerler dışındaki ormanlık alan içerisinde piknik, kamp vb. nedenlerle ateş yakılması ve izin verilen yerlerde yakılan ateşin söndürülmeden mahallin terk edilmesi halinde ilgili kanununun 110. maddesi gereğince işlem yapılacaktır" açıklaması yapıldı

Yangın sezonu boyunca ateşli piknik yapılabilecek yerler: Tarım ve Orman Bakanlığı, II. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğüne bağlı; Ayvalık Sarımsaklı Tabiat Parkı, Altınoluk Darıdere Tabiat Parkı, Edremit Hasan Boğuldu (Sutüven) Günübirlik Kullanım Alanı, Edremit Pınarbaşı Günübirlik Kullanım Alanı, Karesi Değirmenboğazı Tabiat Parkı (Park içindeki mevcut ocaklarda ateş yakmak şartıyla)

Devlet Su İşleri Müdürlüğüne bağlı; Altıeylül İkizcetepeler Mesire Alanı, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; Ayvalık Çamlık Konaklamalı Orman Parkı, Ayvalık Paşalimanı Konaklamasız Orman Parkı, Ayvalık Alihikmetpaşa (Çamlık) Konaklamasız Orman Parkı, Ayvalık Alihikmetpaşa (Laka) Konaklamalı Orman Parkı, Edremit Kumluca Konaklamasız Orman Parkı, Edremit Talimalanı Konaklamasız Orman Parkı, İvrindi Yeşilköy (Saklıgöl) Konaklamasız Orman Parkı, Savaştepe Çamlık Konaklamasız Orman Parkı, Manyas Ketenlik Deresi Konaklamasız Orman Parkı, Susurluk Karapürçek Konaklamasız Orman Parkı ve Marmara Saraylar Konaklamasız Orman Parkı olarak açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Orman Yangınlarına Karşı Yeni Yasaklar Getirildi - Son Dakika

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