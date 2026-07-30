Balıkesir’de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor - Son Dakika
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Balıkesir’de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Balıkesir’de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit, Gömeç, Burhaniye, Ayvalık ve Kepsut ilçelerinde gün boyu eş zamanlı çıkan orman yangınlarına ekiplerin yoğun müdahale ettiğini belirterek, Altınoluk’taki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, Gömeç ilçesine bağlı...

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit, Gömeç, Burhaniye, Ayvalık ve Kepsut ilçelerinde gün boyu eş zamanlı çıkan orman yangınlarına ekiplerin yoğun müdahale ettiğini belirterek, Altınoluk'taki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, Gömeç ilçesine bağlı Tıfıllar Mahallesi'ndeki çalışmaların ise devam ettiğini söyledi.

Yangın tehdidi nedeniyle risk altındaki mahallelerin tedbir amacıyla tahliye edildiğini ifade eden Akın, vatandaşların güvenli alanlara yerleştirildiğini belirterek, "En büyük tesellimiz şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin 30'un üzerinde araç, su tankerleri, iş makineleri ve 200'ü aşkın personelle yangınların başladığı ilk andan itibaren sahada olduğunu kaydeden Akın, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve valilik koordinasyonunda çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Yangınların gece saatlerinde havadan müdahalenin yapılamaması nedeniyle karadan kontrol altına alınmaya çalışıldığını dile getiren Akın, rüzgarın etkisinin yakından takip edildiğini, yerleşim yerlerine yönelik riskin düşük görüldüğünü ancak tüm ihtimallere karşı hazırlıklı olduklarını belirtti. Muhtemel tahliyeler için 50'nin üzerinde otobüsün hazır bekletildiğini belirten Akın, itfaiye personelinin yanı sıra sosyal hizmet, psikolojik destek ve diğer belediye birimleriyle birlikte 400'ün üzerinde personelin sahada görev yaptığını kaydetti. Vatandaşlara da çağrıda bulunan Akın, özellikle yaz aylarında piknik alanlarında ve ormanlık bölgelerde ateş konusunda azami hassasiyet gösterilmesini isteyerek, küçük ihmallerin büyük felaketlere yol açabileceğini vurguladı. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren tüm kurum ve belediyelere teşekkür eden Akın, ekiplerin sahadaki mücadelesinin aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Orman Yangınları, Ahmet Akın, Acil Durum, Balıkesir, Altınoluk, Burhaniye, 3. Sayfa, Ayvalık, Edremit, Kepsut, Gömeç, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir’de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor - Son Dakika

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