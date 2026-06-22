Balıkesir\'de alevler geceyi aydınlattı

Balıkesir'de otluk alanda çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı.

Edinilen bilgiye göre, Karamanköy Mahallesi'nde biçerdöverden çıktığı tahmin edilen arazi yangını, kısa sürede büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çok sayıda araç ve personel, alevlerin daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için yoğun mücadele verdi. Alevler geceyi aydınlatırken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - BALIKESİR