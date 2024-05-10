Balıkesir'de Pancar Borcu Yüzünden Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de Pancar Borcu Yüzünden Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Balıkesir\'de Pancar Borcu Yüzünden Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan bir iş merkezinde meydana gelen alacak verecek kavgasında, pancar ekiminden doğan borç yüzünden çıktığı iddia edilen olayda 1 kişi silahla yaralandı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen kavga anı, şüphelilerin kısa sürede yakalanmasıyla sonuçlandı.

10.05.2024 10:00
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Balıkesir'de bir iş merkezinde meydana gelen alacak verecek kavgasında 1 kişi silahla yaralandı. Güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen silahlı kavganın pancar ekiminden doğan borç yüzünden meydana geldiği iddia edildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan bir iş merkezinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, beraber pancar ekerek para kazanan şahıslar arasında önceden çıkan anlaşmazlık sonrasında taraflardan alacaklı olduğu iddia edilen Y.T., arkadaşı ile birlikte S.Ç.'nin dükkanına gitti. Dükkanda bulunan H.A. isimli şahıs ile kısa sürede kavgaya dönen olayda silahlar ateşlendi. Olayda Y.T. bacağından yaralanırken, şüpheliler ise kısa sürede Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekiplerince yakalandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Karesi, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Pancar Borcu Yüzünden Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Pancar Borcu Yüzünden Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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