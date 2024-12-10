Balıkesir'de park halindeki Tofaş alev topuna döndü
BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde park halindeki Fiat Tofaş Marka otomobilde dumanlar çıkmaya başladı. Otomobil dakikalar içinde adeta alev topuna döndü.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda park halindeki 10 BFY 71 plakalı otomobilin ön kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Vatandaşlar hemen itfaiyeye bilgi verdi.
Dakikalar içinde otomobilin içinden çıkan dumanlar, yerini alevlere bıraktı. Çevredekilerin endişe içinde izlediği otomobil, adeta alev topuna döndü.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası otomobilde büyük çaplı maddi hasar oluştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Park Halindeki Tofaş Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
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