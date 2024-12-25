Balıkesir'de Patlama: Tuğba Demir Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Patlama: Tuğba Demir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Balıkesir\'de Patlama: Tuğba Demir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında patlama sonucu hayatını kaybeden Tuğba Demir, gözyaşlarıyla defnedildi.

25.12.2024 14:27
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Balıkesir'de mühimmat fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden 11 çalışandan biri olan 21 yaşındaki Tuğba Demir, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın cenazesine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında dün yaşanan patlamada fabrikanın kapsül dolum bölümünde görevli 11 çalışan hayatını kaybetti. Dün Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna getirilen cenazeler burada ailelerine tek tek teşhis ettirildikten sonra otopsi işlemleri yapılıp, bu sabah erkenden memleketlerine gönderildi.

Hayatını kaybeden 11 çalışandan biri olan 21 yaşındaki Tuğba Demir de Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gaziosmanpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı. Bakan Tunç, Tuğba Demir'in gözü yaşlı annesi Sultan, babası Mithat ve kız kardeşi Tuğçe Demir'e başsağlığı dileklerinde bulundu. Cenaze namazının ardından genç kızın tabutu tekbirler eşliğinde uğurlandı. Tuğba Demir'in hayatını kaybettiği fabrikada 3 yıl önce işe başladığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yılmaz Tunç, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Patlama: Tuğba Demir Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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