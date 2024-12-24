Adalet Bakanı Tunç: "Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Patlayıcı Fabrikasında Patlama - Son Dakika
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