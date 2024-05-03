Balıkesir'de Polis Ekipleri Asayiş ve Kamu Düzeni Denetimi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Balıkesir'de Polis Ekipleri Asayiş ve Kamu Düzeni Denetimi Gerçekleştirdi

Balıkesir\'de Polis Ekipleri Asayiş ve Kamu Düzeni Denetimi Gerçekleştirdi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 10 aranan kişi yakalanırken, trafik denetiminde ise 23 araç trafikten men edildi. Ayrıca, uyuşturucu madde ve silah bulunduran 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

03.05.2024 13:16  Güncelleme: 13:23
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Balıkesir'de polis ekipleri asayiş ve kamu düzeninin sağlanması adına kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde aranan 10 kişi yakalanırken, trafik denetiminde 23 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün Balıkesir genelinde genel asayiş ve kamu düzenini sağlamak adına mahalle, cadde, sokak, park, bahçe, meydan, metruk yerler, umuma açık yerler ve trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında denetimler gerçekleştirdi. 92 ekip ve 402 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 2 bin 10 şahıs sorgusunda 7 kişi yoklama kaçağı/bakaya, bir şahıs nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlali, bir şahıs kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, bir şahıs seyirden yasaklı kişinin kanunda belirtilen şekilde kolluk kuvvetine müracaat etmemesi suçlarından olmak üzere toplam 10 aranan kişi yakalandı.

Yapılan denetimlerde ayrıca, bir şahıstan 11 adet sentetik ecza maddesi, bir şahıstan 0.5 gram metamfetamin maddesi elde edilerek 2 kişi hakkında "TCK: 191" suçundan, bir şahıstan bir ruhsatsız tabanca bir şahıstan 2 kapsam dışı bıçak elde edilerek 2 kişi hakkında "6136 SKM" suçundan, olmak üzere toplamda 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Kurusıkı tabanca bulunduran bir şahıs hakkında ise 5729 SKM suçundan idari işlem yapıldı.

372 umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Yapılan trafik denetimlerinde bin 112 araç denetlenirken, 90 araç sürücüsüne toplam 348 bin 235 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 23 araç ise trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Polis Ekipleri Asayiş ve Kamu Düzeni Denetimi Gerçekleştirdi - Son Dakika

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