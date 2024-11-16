Balıkesir\'de Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen olayda seyir halindeki otomobil nedeni belirlemeyen bir sebeple alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil yangını söndürdü.

Olay Altıeylül ilçesine bağlı Ayşebacı mahallesinden geçen anayolda meydana geldi. H.S. yönetimindeki 35 BLS 560 plakalı araç seyir halinde iken alev aldı. sürücü H.S. otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi. İhbar üzerine İtfaiyenin Karesi Grup Amirliği personeli araç yangınına müdahale ederek, otomobil yangınını söndürdü. Otomobil yangını ile soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR