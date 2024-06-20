Balıkesir'de silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

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Balıkesir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga kamerada

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavdaga iki kişi hayatını kaybetti. Silahlı kavga anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesi Yolören Mahallesi Sanayi Sitesi girişinde daha önceden husumetli iki grup karşılaştı. Daha sonra iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada N.G. ve A.Ü. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri A.Ü.(Ahmet Ürkmez-38) ve N.G'(Nihat Gönül-41) nin aldıkları yaralar neticesinde olay yerinde öldüğünü tespit etti. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Konuyla ilgili 4 kişi olaya karışan silahlar ile birlikte jandarma tarafından göz altına alındı. Silahlı kavga ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.